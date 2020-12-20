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- Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza
Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza
- DHA
- 20.12.2020 - 12:13
- Güncelleme : 20.12.2020 - 13:15
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde market alışverişinden dönen Yağmur Aybiçici, karşıdan karşıya geçmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı.
Yolun bir yönünü gecen Aybiçici, diğer yöne geldiğinde trafik lambasının yeşile dönmesini beklemeyerek yola atladı.
ARACIN ÇARPMASIYLA YERE SAVRULDU
Bu sırada Mehmet Sait B.'nin kullandığı hafif ticari araç, Aybiçici'ye çarptı. Savrularak yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Aybiçici'nin sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntülendi.
Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza ViDEO