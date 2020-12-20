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    Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza

    Trafik lambasının yeşil yanmasını beklemeden yola atlayan Yağmur, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 13:15
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    Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde market alışverişinden dönen Yağmur Aybiçici, karşıdan karşıya geçmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı.

    Yolun bir yönünü gecen Aybiçici, diğer yöne geldiğinde trafik lambasının yeşile dönmesini beklemeyerek yola atladı.

    ARACIN ÇARPMASIYLA YERE SAVRULDU

    Bu sırada Mehmet Sait B.'nin kullandığı hafif ticari araç, Aybiçici'ye çarptı. Savrularak yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

    Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Aybiçici'nin sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntülendi.

    Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza ViDEO

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #1

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #2

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #3

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #4

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #5

    Başakşehir de yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın yaralandığı kaza #6

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