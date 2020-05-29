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    Başakşehir'deki fabrikada patlama: 1 ölü

    İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 11:17
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