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Başakşehir'deki fabrikada patlama: 1 ölü
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
- AA
- 29.05.2020 - 11:17
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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