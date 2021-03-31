Başakşehir'deki silahlı kavga kamerada

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'deki dehşet anları

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.













