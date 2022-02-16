Başak Cengiz'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

Ataşehir'de tanımadığı Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, proje için geldiği İstanbul'da yolda yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Cani saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu Can Göktuğ Boz hakkında beklenen rapor, Adli Tıp Kurumu'ndan geldi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Raporda, sanık Boz'un 24 Ocak ile 26 Ocak arasında yapılan muayeneleri sonucu sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği vurgulandı. Sanığın suç tarihi ve devamındaki diğer günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğunu gösterecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi. Bu gerekçelerle sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihi olan 9 Kasım 2021'de işlemiş olduğu suçlara ilişkin cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanık Boz'un önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"BİR KADIN ÖLDÜRMEK DAHA KOLAYDI..."

Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek “Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım." şeklinde savunma yapmıştı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Boz'un önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

İddianamede Boz'un, olaya müdahale etmek isteyen kişiye de "Yaklaşma sana da saplarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtiliyor. İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.