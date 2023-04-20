Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı

DHA
Ramazan Bayramı tatili için yurt genelinde araç yoğunluğu başladı.
Her bayram öncesi kazaların önüne geçilmesi adına tedbirler sık sık tekrarlanıyor.
Bu bayrama da kimileri gözyaşlarıyla girdi.
10 araç birbirine girdi
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde Elmadağ ilçesi mevkiinde kaza meydana geldi. Tatil nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 ölü, 11 yaralı
İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.