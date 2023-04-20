DHA

Ramazan Bayramı tatili için yurt genelinde araç yoğunluğu başladı.

Her öncesi kazaların önüne geçilmesi adına tedbirler sık sık tekrarlanıyor.

Bu bayrama da kimileri gözyaşlarıyla girdi.

10 araç birbirine girdi

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi. Tatil nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı #2

1 ölü, 11 yaralı

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı #1