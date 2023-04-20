Başkent Ankara'da bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 11 yaralı Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatili yolculuğunda kaza kaçınılmaz oldu. Sabah saatlerinde yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

DHA Ramazan Bayramı tatili için yurt genelinde araç yoğunluğu başladı. Her bayram öncesi kazaların önüne geçilmesi adına tedbirler sık sık tekrarlanıyor. Bu bayrama da kimileri gözyaşlarıyla girdi. 10 araç birbirine girdi Başkent Ankara'da sabah saatlerinde Elmadağ ilçesi mevkiinde kaza meydana geldi. Tatil nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 ölü, 11 yaralı İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.