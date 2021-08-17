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    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi

    Filyasyon ekibinde görevli Tuba Taşkın Öztürk’e başörtülü olduğu gerekçesiyle hakaret eden CHP’li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:41
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    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi

    İstanbul’da Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde diş hekimi olarak görev yapan Tuba Taşkın Öztürk, koronavirüs salgını döneminde filyasyon ekibinde görev almaya başladı.

    Öztürk, 4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yapıldığı sırada, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) meclis üyesi olan İsmail Hakkı Temel’in hakaretine maruz kaldı.

    Temel’in, Öztürk’e hakareti adli mercilere taşındı.

    İDDİANAME TAMAMLANDI

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, kendisine intikal eden konu üzerine hazırladığı iddianameyi tamamladı.

    İddianamede, Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığı fakat koronavirüs sebebiyle filyasyon ekibinde görevli olduğu belirtildi.

    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi VİDEO

    “KAFANDA ŞU ŞEY VARKEN SANA NASIL GÜVENEBİLİRİM”

    4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yapıldığı esnada şüpheli Temel'in Öztürk'e, “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim.” şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi #1

    ‘ŞAKA MAKSATLI’

    Şüpheli Temel'in alınan ifadesinde, Öztürk'e yönelik kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, hakaret etme kastının bulunmadığı, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. İddianamede, şüpheli İsmail Hakkı Temel hakkında hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi #2

    HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    İddianame kabul edildi, şüpheli Temel önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Başörtülü hekime hakaret eden CHP’liye hapis istemi #3

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