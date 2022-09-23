Başörtülü öğrenciyi almayan okula soruşturma

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencisi, staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmadı. Şikayet üzerine okul hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3’üncü sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitti.

İddiaya göre Akbulut’un gittiği okulun müdür yardımcısı Ö.Ö., kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu belirterek başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmeni okula almadıklarını söyledi.

Şikâyetçi oldu

Müdür yardımcısı, öğrenciye staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını da dile getirdi.

Bunun üzerine Nezaket Akbulut, Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatıldı

İHA’nın haberine göre Akbulut’un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

‘Nefret ve ayrımcılık’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı.