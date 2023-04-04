Başörtülü vatandaşlara saldıran kadın ağzını bozdu: Başörtülü or..pular Başörtülü kadınlara saldıran kadın, kendisini engelleyen ve o anları kayıt altına alan vatandaşlara da tepki göstererek "Başörtülü or..pular" diye küfürler yağdırdı.

ensonhaber.com

Son dönemde muhafazakar kesime yönelik saldırılar artmaya başladı.

Seçim yaklaştıkça laik kesimden hakaretin ve saldırıların dozajı arttı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir sokak röportajına katılan kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ağza alınmayacak kin ve nefret dolu sözleri gündem olmuştu.

Bu kez başörtülü vatandaşlar hedef alındı.

Başörtülü kadınlara saldırdı

Kamuoyunda kendilerini 'laik' olarak tanımlayan kadınlardan biri başörtülü vatandaşlara saldırdı.

Çevredekilerin müdahale ettiği saldırgan kadın bu kez saldırısını engelleyenlere tepki gösterdi.

Ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eden kadının o anlarını olaya müdahale eden vatandaş görüntüledi.

"Başörtülü or..pular"

Saldırgan kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşın üzerine, "Başörtülü or..pular. İrancılar! İran'da kadınları öldürüyorlar. İran öleceksin. Ne kadar doktor varsa hepsi öldü Antep'te. Senin anan da ölecek." sözleriyle yürüdü.

Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülere tepki yağdı.