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    Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
    • AA
    • 05.07.2020 - 05:25
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    Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı #1

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

    34 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

    Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.

    Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı #2

    BATAKLIK OPERASYONU

    Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda, şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

    Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı #3

    Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı #4

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