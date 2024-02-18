Batan geminin mürettabatı aranıyor: Dip akıntı takip ediliyor Marmara Denizi’nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaşmaya başladı.

İHA

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan Batuhan A isimli gemi, battı.

Geminin batmasının ardından içerisinde bulunan mürettebatı arama çalışmaları sürerken, bir üzücü haber geldi.

Su alarak batan gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarıldı.

Arama çalışmalarımın 4. gününde geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı oluştuğu tespit edildi.

Hem karadan hem de denizden arama yapılıyor

Bu sebeple kayıp 5 mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalar geminin enkazının yanı sıra Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dutliman Mahallesi’nde koordine olan AFAD, NAK Arama Kurtarma ve Bursa Mag-Der ekipleri arama çalışmalarına destek veriyor. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çevredeki koylar ve kayalıklar hem karadan hem de denizden didik didik aranıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)