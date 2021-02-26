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    Batman'a yolcu taşıyan otobüsün şoförü bagajda ölü bulundu

    55 yaşındaki şoför, uyumak için girdiği bagaj kısmındaki dinlenme yerinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şoförün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 10:49
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    Batman'a yolcu taşıyan otobüsün şoförü bagajda ölü bulundu

    Lüks Batman firmasında şoför olarak çalışan Enver Taş (55), Batman seferini yapmak için dün saat 14.30'da İzmir'den yola çıktı.

    Taş, yönetimindeki 01 DKD 39 plakalı otobüsle Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

    Burada görevi Akan Özkanat'a bırakan Taş, uyumak için otobüsün bagajındaki dinlenme yerine geçti.

    NÖBET DEĞİŞİMİ İÇİN GİTTİ, UYANDIRAMADI

    Saat 00.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesine gelen Özkanat, burada mola verip, nöbet değişimi yapmak için Taş'ın yanına gitti.

    Özkanat, Taş'ı uyandıramadı, bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Batman a yolcu taşıyan otobüsün şoförü bagajda ölü bulundu #1

    KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

    Taş'ın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Kalp krizinde yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Taş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

    Batman a yolcu taşıyan otobüsün şoförü bagajda ölü bulundu #2

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