Batman'da 15 yaşındaki çocuğu öldüren zanlılar tutuklandı

Hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldüren 3 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde kimliği belirlenemeyen maskeli 3 kişi, hırsızlık için petrol istasyonuna girdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

İstasyon çalışanı 15 yaşındaki Ahmet Eren’i başından ve göğsünden silahla öldüren hırsızlar, iki çalışanı da bağlayarak etkisiz hale getirdi.

BİLGİSAYARLARI VE KASADAKİ PARALARI ÇALDILAR

İş yerinde bulunan kasadaki paraları ve bilgisayarları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

İPLERLE BAĞLADIKLARI ÇALIŞANLARDAN BİRİ DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

3 ZANLI YAKALANDI

Şahıslar, jandarmanın kamera görüntülerinden tespit etmesi ile yakalandı. Olayın ardından 17 yaşındaki zanlılardan M.S.K. ve N.K. yaşadıkları köye giderek saklanırken, silahla ateş ederek Ahmet Eren'i öldüren Sabır D.'nin de farklı bir köye giderek saklandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından dün gece yarısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ardından şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla öldürme suçu" işledikleri gerekçesi ile tutuklanmasına karar verildi.

Zanlılardan Sabır D., savcılık ve mahkemedeki ifadesinde Ahmet Eren'i soygun sırasında kendisinin öldürdüğünü ve 17 yaşındaki çocuklarda silah olmadığını söyledi.