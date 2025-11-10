Batman’da 2 kişinin öldüğü kavga: 4 kişi yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman kent merkezinde dün meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. İddialara göre, iki kişiyi öldüren şüpheli M.F.Ç. olarak belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖLDÜRÜLENLER KARDEŞ ÇIKTI

Saldırıda yaşamını yitirenlerin kardeşler olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki Murat İnsel ve 23 yaşındaki Salih İnsel, silahlı saldırının kurbanı oldu.

Olayla ilgili polis ve savcılık ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Olayın nedeni ve detayları araştırılıyor.