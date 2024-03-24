Batman'da 4 dakikada büfeden hırsızlık anı Yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Bilal Ekin, 4 dakikada laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çaldıklarını söyledi.

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DHA

17 Mart’ta sabah saatlerinde Batman'ın Bağlar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı Acetler Kavşağ’ında bulunan bir büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı.

Sabah geldiğinde iş yerinin soyulduğunu gördü

Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"4 dakikada ne var ne yok çalmışlar"

Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)