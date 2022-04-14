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    Batman'da 80 bin liralık altın kolye çaldı

    Çaldığı altın kolyenin ağırlığını beğenmeyip daha ağırıyla değiştirerek 80 bin lira değerinde kolye çalan kadın hırsız, kameralara yakalandı.
    • 14.04.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 17:01
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    Batman'da 80 bin liralık altın kolye çaldı

    Batman'daki kuyumcular çarşısına gelen kadın hırsız, müşteri kılığında girdiği dükkanda sırayla altın kolyelere bakmaya başladı.

    Dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanan kadın, diğer müşterilere aldırış etmeden vitrinde duran kolyeyi çaldı.

    Gramını az bulup değiştirdi

    Saniyeler içerisinde çaldığı kolyeyi elinde tartarak gramajını hafif bulan kadın, vitrin üstünde duran diğer kolyeleri eliyle tartarak en ağırını seçip onu çaldı.

    Batman'da 80 bin liralık altın kolye çaldı ViDEO

    Batman da 80 bin liralık altın kolye çaldı #1

    Polis harekete geçti

    İHA'nın haberine göre; kadın, hırsızlık sonrası ortadan kayboldu durumu fark eden dükkan sahibi ise polise şikayette bulundu. Polis, hırsızı arıyor.

    "80 bin lira zararımız var"

    Zararını açıklayan dükkan sahibi Eren Çoban, "Yaklaşık olarak piyasa değeri 80 bin TL değerinde altın kolye çaldı. İnşallah en kısa sürede emniyet güçleri kadın hırsızı yakalayacaktır. Her tarafta kamera var. Kolay kolay bu hırsız kaybolmaz." dedi.

    Batman da 80 bin liralık altın kolye çaldı #2

    Batman da 80 bin liralık altın kolye çaldı #3


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