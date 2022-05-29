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    Batman'da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı

    Yeğeniyle eşini silahla peş peşe öldürüp yengesini de ağır yaralayan Şeyhmus Demir, polis ekiplerince yakalandı. Cinayetlerin sebebi bilinmezken, katil cezaevine gönderildi.
    • 29.05.2022 - 17:42
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    Batman'da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı

    Batman'da yaşayan 65 yaşındak Şeyhmus Demir aile katliamına sebep oldu.

    Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Şerzan Parkı'na giden Demir, ilk önce yeğeni Abdulgani Demir'i tabancayla öldürdü. Ardından otomobille yaşadığı binaya giden Demir, eşi Keziban Başak Demir'i öldürdü.

    Yengesini de yaraladı

    Cani saldırgan, ikinci cinayetin ardından aynı mahalledeki taziye evinin yakınında gördüğü yengesi Felek Demir'e de ateş etti. Demir bu olayın sonunda ortadan kaybolurken, olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Felek Demir de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Batman da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Yakalanıp tutuklandı

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Demir'in merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığını tespit etti. Demir, olayda kullandığı ve toprağa gömdüğü tabancayla beraber yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA'nın haberine göre cenazeler ise otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

    Yengesinin durumu kritik

    Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi gören Felek Demir'in yaşam savaşı da sürüyor.

    Batman da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı #2


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