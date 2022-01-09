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- Batman’da, akaryakıt istasyonunda otomobil alev alev yandı
Batman’da, akaryakıt istasyonunda otomobil alev alev yandı
Akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç bir anda alev topuna dönünce, sürücü ve yanındaki vatandaş canlarını son anda kurtardı. Faciadan dönülen anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 09.01.2022 - 10:44
- Güncelleme : 09.01.2022 - 11:33
Batman kent merkezinde kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi.
Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirince, araç bir anda alev topuna döndü.
KAMERAYA YANSIDI
Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaştı.
Araçtaki 2 kişinin canlarını zor kurtardıkları o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Batman’da, akaryakıt istasyonunda otomobil alev alev yandı ViDEO
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.