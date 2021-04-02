Batman'da akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Yel yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda, husumetli akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Yel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.