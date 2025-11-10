Batman’da alacak-verecek kavgasında kan döküldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İddiaya göre, iş yerinde bulunan iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Tabancaların kullanıldığı kavgada Murat İnsel, Salih İnsel, M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Durumu ağır olan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayda hafif yaralanan M.F.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.