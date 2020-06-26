Dolar
6.8532
-0.0408%
Euro
7.6884
-0.0597%
Altın
1760.48
-0.1706%
Borsa
114138.95
0%
G. Altın
387.869
-0.2363%
Bitcoin
63151.59
-1.8578%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor

    Merkezde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • AA
    • 26.06.2020 - 09:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #1

    Batman'ın merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

    Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #2

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #3

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #4

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #5

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #6

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #7

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #8

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #9

    Batman'da alışveriş merkezi yanıyor #10

    Görüş Bildir