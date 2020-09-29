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    Batman’da anne, çocuğuna hırsızlık yaptırdı

    Bir cep telefonu mağazasına giren anne görevlileri oyalarken, çocuğu da kaşla göz arasında tezgahta bulunan 2 telefonu çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 11:04
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    Batman’da anne, çocuğuna hırsızlık yaptırdı

    Batman’ın Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, telefon alma bahanesiyle görevliyi uzunca bir süre oyaladı.

    Kadının yanında getirdiği çocuk da tezgah üzerinde bulunan cep telefonlarını incelemeye başladı.

    ANNE OYALADI, ÇOCUĞU ÇALDI

    Anne mağaza görevlisini oyalarken, çocuk da 2 cep telefonunu cebine koydu. Olayı gerçekleştiren anne ve çocuğu mağazadan hızla uzaklaşırken, tezgahta 2 telefonun eksik olduğunu fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi.

    Batman’da anne oyaladı, çocuğu telefon çaldı İZLE

    POLİS ANNE VE ÇOCUĞUNUN PEŞİNDE

    Güvenlik kamerasında hırsızlık olayını anne ve çocuğunun gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi, durumu polise bildirdi.

    Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman’da anne, çocuğuna hırsızlık yaptırdı #1

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