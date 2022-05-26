Batman'da apartmanın merdiven korkulukları çalındı

Girdikleri apartmandaki korkulukları gözlerine kestiren hırsızlar, merdivenleri yerinden sökerek çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Batman'da Gap Mahallesi'nde 2 şahıs, bir apartmana girdi.

Girdikleri apartmanda gözlerine korkulukları kestiren 2 kişiden biri merdiven korkuluklarını kırıp yerinden söktü.

Kapıda ona gözcülük yapan arkadaşının ise kırılan parçaları topladığı ve kapı etrafında güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"3 defadır bu 2 kişi gelip hırsızlık yapıyor"

Hırsızların daha önce de binaya girdiklerin belirten apartman yöneticisi Mehmet Şirin Aksoy, “Hırsızlar bizleri zor durumda bırakıyor. 3 defadır bu 2 kişi gelip buradan hırsızlık yapıyor. Daha önce de gelip buradan bodrum kat kapısını, su sayaçlarını, elektrik kablolarını ve merdiven korkuluklarını çaldılar. Ne yapsak fayda etmiyor. Güvenlik kameraları taktık yine de caydırıcı olmadı. Korkulukları çalarken merdivenleri de kırdılar. 3 katın merdiven korkuluğunu çaldılar. Kamera ile tespit ettik yakalanmalarını istiyoruz” dedi.



