8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta kutlandı..

Batman Barosu’nda görevli bir grup avukat, Batman Barosu önünde bir araya gelerek, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve şiddet mağduru kadınlar için anma programı düzenledi.

Batman Barosu önünde mum yakan avukatlardan Dorşin Şıkgenç, kendini güvende hissetmeyen ve şiddet mağduru kadınlar için farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir yandan depremzede kadınlarla dayanışırken, bir yandan da ‘depremde yitirdiğimiz canlarımız için bir mum yak’ eylemi gerçekleştirdik.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde bugün Batman Barosu'nda bir mum yakıp, depremde kaybettiklerimizi andık. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kendini güvende hissetmeyen, deprem nedeniyle mağdur olan ve şiddet görmeye devam eden, hala öldürülen kadınlar için bir mum yaktık ve sizinleyiz dedik.



Bu kapsamda merkez olarak bugün bütün yitirdiklerimiz için bir mum yakıp, dua ettik.