Batman'da bekçilere bıçak çeken şahıs bacağından vuruldu

Devriye görevi sırasında bir şahıstan şüphelenerek kimlik isteyen bekçiler ve şahıs arasında tartışma yaşandı. Bekçilere bıçak çeken şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Batman'ın Gülistan Caddesi'nde devriye yapan bekçiler, bir kişiden şüphelendi.

Kimlik istenen şahıs, kimliğini vermemek için direndi.

Bu sırada bekçiler ve şahıs arasında başlayan tartışma giderek büyüdü.

Bekçilere bıçak çekti

Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği belirlenemeyen şahıs, bekçilere bıçak çekti.

Bacağından vurularak durduruldu

Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçağını elinden bırakmayan şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.