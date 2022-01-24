Batman'da benzin istasyonunda çalışan çocuk öldürüldü

İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren maskeli 3 hırsız, 15 yaşındaki istasyon çalışanını silahla öldürüp, iş yerindeki bilgisayarları ve kasadaki paraları çaldı.

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde kimliği belirlenemeyen maskeli 3 kişi, hırsızlık için petrol istasyonuna girdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

İstasyon çalışanı 15 yaşındaki Ahmet Eren’i başından ve göğsünden silahla öldüren hırsızlar, iki çalışanı da bağlayarak etkisiz hale getirdi.

BİLGİSAYARLARI VE KASADAKİ PARALARI ÇALDILAR

İş yerinde bulunan kasadaki paraları ve bilgisayarları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

İPLERLE BAĞLADIKLARI ÇALIŞANLARDAN BİRİ DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.



















