Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Giovanni Becali'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

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