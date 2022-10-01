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    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı

    Yıllarca arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandaki binlerce arıyı elleri ve vücudu ile kovanlarına götürdü.
    • 01.10.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 13:17
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    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı

    Batman’ın Sason ilçesi İncesu köyünde arıcılık yapan Mehmet Hamdi Yıldırım, kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir hareketle gündeme geldi.

    Koruyucu kıyafetlerini giymeyen Yıldırım, yarı çıplak vaziyette arı kovanlarının arasında dolaştı.

    Binlerce arıyı vücudunda taşıdı

    İHA’nın haberine göre; kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayan Yıldırım, arıları kovanlarına geri taşıdı.

    Binlerce arıyı çıplak vücudunda taşıyan Yıldırım’ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı VİDEO

    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı #1

    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı #2

    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı #3

    Batman’da binlerce arıyı vücudunda taşıdı #4


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