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    Batman'da bir kişi boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

    Batman'da bir kişi, boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 18:17
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    Batman'da bir kişi boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

    Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta iddiaya göre Devran Ergün, bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı.

    ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

    Devran Ergün, bir süre tartıştığı Sevda Ergün'ü çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devran Ergün kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Sevda Ergün ilk müdahalesinin arından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devran Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Sevda Ergün'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

    Batman da bir kişi boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı #1

    Batman da bir kişi boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı #2


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