Batman'da bir kişi, hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

Batman'da bir kişi, hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı

Batman'da girdiği trafodan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Batman'ın Karşıyaka Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerindeki 100.Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafo içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden V.A.D. (30) isimli şahsın üzerinde ve çevresinde kablo kesmek için kullanılan pense, makas, tornavida vb. malzemeler bulundu.

Çeşitli suçlardan 10 kaydı çıktı

İHA'nın haberine göre, kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen şahsın çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.