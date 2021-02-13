Batman'da çalıntı araçla 15 bin liralık buzağı çaldılar

3 hırsızlık şüphelisi, bir evin bodrum katında olan 15 bin TL değerindeki simental cinsi buzağıyı çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'daki Tılmerç Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Ayşete Atay'ın evinin önüne, 8 Şubat'ta sabah saatlerinde, kimliği belirsiz 3 kişi geldi.

Bir süre evin etrafında gezinen şüpheliler, bodrum katta bulunan simental cinsi buzağıyı dışarı çıkardı.

Şüpheliler, geldikleri otomobile buzağıyı bindirmek için bir süre uğraştı.

BUZAĞISINI GÖRMEDİ

Hayvanı araca güçlükle bindiren şüpheliler, hızla kaçtı. Ayşete Atay, sabah baktığı bodrum katta buzağının olmadığını fark etti.

ÇALINDIĞI FARK EDİLDİ

Daha önce yaşadıkları hırsızlık olayları nedeniyle evinin etrafına güvenlik kamerası taktıran Atay, görüntüleri izleyince 15 bin TL değerindeki simental cinsi buzağısının çalındığını gördü.

OTOMOBİL DE ÇALINTI ÇIKTI

Oğlu Nizam Atay'la emniyete giderek, görüntüleri de veren Atay, hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin de çalıntı olduğunu tespit etti.

BUZAĞIYI SIĞDIRAMADILAR

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; evin önüne gelen 3 şüphelinin, bir süre içeriyi ve çevreyi gözledikten sonra bodrum kattan çıkardıkları buzağıyı tam olarak sığmadığı halde otomobilin arka kapısı açık götürdükleri anlar yer aldı.

SATIP HACCA GİTMEK İSTİYORDU

Ayşete Atay'ın hırsızlık olayı yaşanmadan önce buzağıyı satıp, hacca gitmeyi planladığı öğrenildi.













