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    Batman'da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Girdiği camide gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalan hırsızın rahatlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 14.05.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 15:00
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    Batman'da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Batman Çarşı Mahallesi'ndeki engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa koydu.

    Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam ise kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp kaçtı.

    Beğendiği ayakkabıyı çalıp, kaçtı

    Yaşanan ilginç hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman'da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Batman da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti #1

    Batman da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti #2

    Batman da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti #3

    Batman da camideki hırsızın rahatlığı pes dedirtti #4


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