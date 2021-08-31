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- Batman’da camideki musluk hırsızlığı kamerada
Batman’da camideki musluk hırsızlığı kamerada
Sabah saatlerinde caminin şadırvanından musluk çalan hırsız, hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
- İHA
- 31.08.2021 - 13:58
Batman’ın merkez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde, sabah saatlerinde camiye giren bir hırsız, şadırvan bölümüne yöneldi.
Bir süre cami cemaatinin dağılmasını bekleyen hırsız, etrafı iyice kontrol ettikten sonra hızla şadırvandaki musluklardan birini söktü.
Hırsız, musluğu da alarak hızla bölgeden uzaklaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.