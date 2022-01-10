Euro
15.6040
-0.77%
Dolar
13.7596
-0.34%
Altın
794.3400
-0.37%
Borsa
2,056.93
1.16%
Bitcoin
589.768
-0.62%
BTXN Coin
34.00
2.10%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Batman'da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada

    Vatandaşların camide namaz kıldığı sırada harekete geçen hırsız, gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak ortalıktan kayboldu.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada

    Batman’ın Petrolkent Mahallesi'nde namaz kılmak için camiye giden cemaat, çıkışta şoku yaşadı.

    CEMAATİN AYAKKABISINI ÇALDI

    Cemaatin namaza durduğu anı fırsat bilen bir şahıs, gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak bölgeden kayboldu.

    POLİS İNCELEME BAŞLATTI

    Namazın ardından ayakkabılarını yerinde bulamayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Duyanları şaşkına çeviren hırsızlık anı ise anbean kameralara yansıdı.

    Batman da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada #1

    Batman da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada #2

    Batman da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada #3

    Batman da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada #4


    Görüş Bildir