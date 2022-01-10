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- Batman'da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada
Batman'da cemaatin namaza durmasını fırsat bilen hırsız kamerada
Vatandaşların camide namaz kıldığı sırada harekete geçen hırsız, gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak ortalıktan kayboldu.
- İHA
- 10.01.2022 - 10:29
Batman’ın Petrolkent Mahallesi'nde namaz kılmak için camiye giden cemaat, çıkışta şoku yaşadı.
CEMAATİN AYAKKABISINI ÇALDI
Cemaatin namaza durduğu anı fırsat bilen bir şahıs, gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak bölgeden kayboldu.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Namazın ardından ayakkabılarını yerinde bulamayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
O ANLAR KAMERADA
Duyanları şaşkına çeviren hırsızlık anı ise anbean kameralara yansıdı.