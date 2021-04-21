Batman’da çocuk ezilmekten son anda kurtuldu

Oyun oynayan çocuklar yolun karşısına kontrolsüz geçince facianın eşiğinden dönüldü. Bisikletli bir çocuk, beton mikserin altına kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Batman’da oyun oynayan çocuklar, boş yollarda kontrolsüz bir şekilde koşmaya başladı.

Merkez Korık Mahallesi’nde patenli bir çocuk yolun karşısına geçti.

Karşıdan gelen beton mikserini fark eden diğer çocuk, yoldan koşarak geçerek arkadaşının yanına gitti.

KAMERAYA YANSIDI

Onları arkadan bisikleti ile takip eden diğer çocuk, beton mikserini fark edemedi.

Bisikletli çocuk, ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Bisiklet, aracın tekerlerine takılarak parçalandı.

O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.