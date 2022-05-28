Batman'da dehşet: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı

cinnet geçiren 65 yaşındaki Şehmuz Demir, aile faciasına neden oldu. Şehmuz Demir, yeğenini, eşini ve eşinin kardeşine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Batman'da Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı yakınında dehşet verici bir olay meydana geldi.

65 yaşındaki Şehmuz Demir, eşi, yengesi ve yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra tabancayla ateş etmeye başladı. Olayda Şehmuz Demir'in eşi Felek Demir ile 53 yaşındaki yengesi Keziban Başak ve 27 yaşındaki yeğeni Gani Demir yaralandı.

Saldırgan kaçtı

Saldırının ardından Şehmuz Demir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeğeni ve yengesini öldürdü

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keziban Başak ve Gani Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Felek Demir ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Başak ve Demir’in cenazeleri yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA'nın haberine göre, Felek Demir’in hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis Şehmuz Demir’in yakalanması için çalışma başlattı.