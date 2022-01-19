Batman’da, elektik kablolarını çalmak için girdiği panoda öldü

Elektrik kablolarını çalmak için kilidi kıran A.Ü., akıma kapılıp yaşamını yitirdi. Olayla bağlantılı diğer şahıs H.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Batman’da bir şahıs, elektrik kablolarını çalmak için elektrik panosuna girdi. Panoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Petrolkent Mahallesi'nde, BASKİ Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne ait 2879 Sokak'ta park içerisinde bulunan su deposunun yanında hareketsiz yatan bir şahsın olduğu bildirildi.

BAKIR TELLER İÇİN KİLİDİ KIRDI

Olay yerine giden ekipler tarafından su deposunun elektrik panosu kısmına, bakır kablo hırsızlığı yapmak amacıyla depo kilidini kırmak sureti ile giren şahısların olduğunun tespit edildiği belirtildi.

YAKALANAN DİĞER ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, "Olay esnasında elektrik çarpması sonucu A.Ü.'nün hayatını kaybettiği görülmüş, hemen 112‘ye haber verilmiştir. Yapılan titiz araştırmada, olay yerinde yakalanan H.A. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır.” denildi.