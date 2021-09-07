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    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız

    Girdiği plazadan 20 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:48
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    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız

    Batman kent merkezinde bulunan bir plaza, hırsızın hedefi oldu.

    Kimliği belirsiz bir şahıs, girdiği plazadan 20 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı.

    KAMERAYA YAKALANDI

    Hırsızın çaldığı eşyaları çöp poşetleri ile asansöre yüklediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız ViDEO

    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız #1

    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız #2

    Batman’da elektronik eşya çalan hırsız #3

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