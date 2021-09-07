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- Batman’da elektronik eşya çalan hırsız
Batman’da elektronik eşya çalan hırsız
Girdiği plazadan 20 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli, polis ekiplerini harekete geçirdi.
- İHA
- 07.09.2021 - 13:23
- Güncelleme : 07.09.2021 - 13:48
Batman kent merkezinde bulunan bir plaza, hırsızın hedefi oldu.
Kimliği belirsiz bir şahıs, girdiği plazadan 20 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı.
KAMERAYA YAKALANDI
Hırsızın çaldığı eşyaları çöp poşetleri ile asansöre yüklediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman’da elektronik eşya çalan hırsız ViDEO