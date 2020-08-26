Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Sokak ortasında tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Ebru Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'nın Pınarbaşı Mahallesi'ne bağlı Hamidiler Caddesi'nde, yolda yürüyen 22 yaşındaki Ebru Tekin ile şiddet görmesi nedeniyle 15 ay önce boşandığı Muhammed D. arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA SALDIRDI

Bu sırada Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Tekin'e 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Tekin, kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed D. ise olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tekin, çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen 2 çocuk annesi Ebru Tekin, kurtarılamadı.

Ebru Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Tekin'in cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polisin, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ebru Tekin'in, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü