Batman'da eski eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

Eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesinin davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, cinayetin tasarlanmadığına kanaat getirerek sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Batman'da geçtiğimiz yıl sokak ortasında boşandığı kocası tarafından 9 kurşunla öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Tekin davasında, beşinci duruşmada karar çıktı.

"CİNAYET TASARLANMADI"

Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim, sanık Muhammed Dinçer’e müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, cinayetin tasarlanmadığına kanaat getirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORDU

Cinayet anında sanıkla beraber olan Azad Kılıç ise beraat etti.

Savcı, mütalaada sanık Muhammed Dinçer hakkında "tasarlayarak adam öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet isterken olay anında sanıkla beraber olan arkadaşı Azad Kılıç için de tutuklanma talep etmişti.

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü VİDEO

MAHKEMENİN KARARI ŞOKE ETTİ

Davacı vekilleri olan avukat Mehmet Akdağ, Seçil Erpolat Çelik, Sümeyye Gültekin, Dorşin Şıkgenç ve Gülbahar Demir, mahkemenin verdiği karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, itirazda bulunacaklarını belirtti.