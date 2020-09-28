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    Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı

    Koronavirüs denetimi yapan doktorun, uğradığı saldırıda burnu kırıldı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 11:15
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    Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı

    Batman'da filyasyon ekibinde görevli doktor, koronavirüs denetimi sırasında saldırıya uğradı.

    Pazaryeri Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı koronavirüs vakasının bulunduğu adrese kontrole giden Doktor Emrah Yavuzkılıç'a, bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi.

    SALDIRIDA BURNU KIRILDI

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, Yavuzkılıç'ın yapılan kontrolünde burnunun kırıldığı tespit edildi.

    Konuyla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan Yavuzkılıç'ın gözlem altına alındığı, olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

    YAKALANDI

    Olayı gerçekleştiren saldırganın ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi.

    Batman da filyasyon ekibindeki doktora saldırı #1

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