Batman’da hırsız bir kuyumcuyu iki kez soydu

Batman’da hırsız bir kuyumcuyu iki kez soydu

Sahibinin namaza gittiği kuyumcu dükkanının kapısını demir çubukla açıp içeri giren ve bunu iki kez tekrar eden hırsız, 180 bin TL değerinde altınla ortadan kayboldu.

Batman Kuyumcular Pasajı’nda iş yeri olan esnaf Şehmus Kaplan, ikindi namazını kılmak için camiye gitti.

O sırada kimliği belirsiz bir kişi, kilitli olan iş yerinin kapısını demir çubukla açtı.

Önce kasaya yönelen şüpheli, kasanın kapısını açamayınca reyonda bulunan altınları alıp uzaklaştı. Birkaç dakika sonra tekrar iş yerine gelen hırsız, reyonda bulunan diğer altınları da alıp kaçtı.

HIZLA PASAJDAN KAÇTI

Çevredeki bazı esnaflar durumu fark ederek hırsızın peşinden giderken, zanlı hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batman’da hırsız bir kuyumcuyu iki kez soydu ViDEO

180 BİN LİRALIK ALTIN ÇALINDI

İş yerinden yaklaşık 180 bin liralık altın çalındığını belirten Şehmus Kaplan, “Altın bilezik, kolye ve çeşitli takılar çalındı. Tahminen 417 gram altını çaldılar. Tahmini fiyatı 180 bin lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. İkindi namazı kılmak için camiye gittim. Altınları çalan kişi iki kez iş yerine gelip rahat bir şekilde altınları alıp uzaklaşıyor. Şahıs kameralarda net görünüyor. İnşallah en kısa zamanda yakalanır.” dedi.

Polis hırsızın yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.