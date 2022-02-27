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- Batman'da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı
Batman'da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı
Hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 27.02.2022 - 13:31
Bir kadın çocuğunu Batman’ın Diyarbakır Caddesi’nde bebek arabasıyla gezintiye çıkardı.
Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak hızla uzaklaştı.
O AN KAMERADA
Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerin incelenmesi üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Batman’da hırsız caddede kadının cebindeki telefonu çaldı VİDEO