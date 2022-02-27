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    Batman'da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı

    Hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 27.02.2022 - 13:31
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    Batman'da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı

    Bir kadın çocuğunu Batman’ın Diyarbakır Caddesi’nde bebek arabasıyla gezintiye çıkardı.

    Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak hızla uzaklaştı.

    O AN KAMERADA

    Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerin incelenmesi üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Batman’da hırsız caddede kadının cebindeki telefonu çaldı VİDEO

    Batman da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı #1

    Batman da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı #2

    Batman da hırsız, kadının telefonunu cebinden çalıp kaçtı #3


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