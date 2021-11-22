Marketin önüne gelen bir şahsın, dışarıdaki yiyecekleri rahat tavırlar ile yanında getirdiği poşete koyduğu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Batman’ın merkez ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde, sabah saatlerinde poşetle gelen bir şahıs, marketin önündeki yiyecekleri almaya başladı.

Aldıklarını hızla poşete dolduran şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmedi.

Poşetini doldurduktan hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrılan şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerde, hırsızın rahat tavırlar ile yiyecek çalıp yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı

