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    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı

    Marketin önüne gelen bir şahsın, dışarıdaki yiyecekleri rahat tavırlar ile yanında getirdiği poşete koyduğu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:53
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    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı

    Batman’ın merkez ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde, sabah saatlerinde poşetle gelen bir şahıs, marketin önündeki yiyecekleri almaya başladı.

    Aldıklarını hızla poşete dolduran şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmedi.

    Poşetini doldurduktan hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrılan şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Görüntülerde, hırsızın rahat tavırlar ile yiyecek çalıp yoluna devam etmesi dikkat çekti.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı

    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı #1

    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı #2

    Batman’da, hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı #3

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