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    Batman'da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı

    Batman'da bir sitedeki binaya giren hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabılardan doğalgaz kutusuna varıncıya kadar ne varsa sökerek kayıplara karıştı.
    • 01.05.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 15:03
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    Batman'da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı

    Batman'da Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerindeki sitede bir binaya dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını, internet kablolarının demir koruyucularını ve doğalgaz kutusunu sökerek aldı.

    Hırsızlar kaçarken, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık vakaları yüzünden ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden bina sakinlerinden Bünyamin Ayaz yetkililere çağrıda bulundu.

    "Korkudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz"

    İHA'ya göre Ayaz, “Biz bina sakinleri olarak bu hırsızlardan çok çektik. Demir kapımız, doğalgaz kutumuz ve apartman korkuluklarımız çalındı. Emniyet ekiplerinden yardım bekliyoruz. Bu hırsızları bulmak istiyoruz. Sabah kalkıyoruz eşyalarımız yerinde değil. Şoktayız, ayakkabılarımız, terliklerimiz çalınıyor. Kokudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz” dedi.

    Batman'da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı ViDEO

    Batman da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı #1

    Batman da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı #2

    Batman da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı #3

    Batman da hırsızlar doğalgaz kutusuna varıncaya kadar çaldı #4


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