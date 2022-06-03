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    Batman'da husumetli ailelerin kavgasında 3 kişi öldü

    Batman Kozluk'ta aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 03.06.2022 - 00:11
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    Batman'da husumetli ailelerin kavgasında 3 kişi öldü

    Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. uzun namlulu silahla ateş açtı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Açılan ateş sonucu aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Gözaltına alınırken kaçan şüpheli aranıyor

    AA'nın haberine göre ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Batman da husumetli ailelerin kavgasında 3 kişi öldü #1


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