Haberler

3. Sayfa Haberleri

Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü

Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü

Gece saatlerinde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra yaralanarak hayatını kaybetti.