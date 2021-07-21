Euro
10.1263
0.21%
Dolar
8.5953
0.41%
Altın
498.44
-0.08%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
266.890
3.59%
EXEN Coin
24.45
7.37%
30ºC
İstanbul
Sağanak yağış 30 C

    Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü

    Gece saatlerinde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra yaralanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü

    Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen 6 yaşındaki Sahra Tekin vuruldu.

    YARALI SAHRA HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

    KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Batman da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü #1

    Batman da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü #2

    Batman da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü #3

    Batman da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir