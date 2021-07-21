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- Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü
Batman'da iki aile arasında çıkan kavgada, 6 yaşındaki kız öldü
Gece saatlerinde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra yaralanarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 21.07.2021 - 10:36
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen 6 yaşındaki Sahra Tekin vuruldu.
YARALI SAHRA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.
KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.