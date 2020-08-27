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    Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü

    Boğazından bıçaklandığı belirtilen genç kızın babası da, kavgada yaralandı. Polis, olaya karışan kişileri gözaltına aldı.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 09:50
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    Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü

    Batman’ın Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

    Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 19 yaşındaki Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı.

    BABASI DA YARALANDI

    Mizgin'nin babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Batman da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü #1

    HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALE YETMEDİ

    Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba Şirin Toparlı'nın tedavisi ise sürüyor.

    Batman da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü #2

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

    Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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