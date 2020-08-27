Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü

Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü

Boğazından bıçaklandığı belirtilen genç kızın babası da, kavgada yaralandı. Polis, olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Batman’ın Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 19 yaşındaki Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı.

BABASI DA YARALANDI

Mizgin'nin babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALE YETMEDİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba Şirin Toparlı'nın tedavisi ise sürüyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.