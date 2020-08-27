- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü
Batman'da iki aile arasında kavgada 19 yaşındaki genç kız öldü
- DHA
- 27.08.2020 - 09:50
Batman’ın Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 19 yaşındaki Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı.
BABASI DA YARALANDI
Mizgin'nin babası Şirin Toparlı'nın da yaralandığı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALE YETMEDİ
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan Mizgin Toparlı, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Baba Şirin Toparlı'nın tedavisi ise sürüyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, Mizgin'in ölümüne sebep olan Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.