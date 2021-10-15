- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı
Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı
Dükkanın önünde bulunan bebek bezini çalan hırsızın o anları kameralara yansıdı.
- İHA
- 15.10.2021 - 18:05
Batman'ın Kısmet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda hırsızlık olayı yaşandı.
Yol üzerindeki dükkanın önünde bebek bezi dolusu çuval, hırsızın ağına takıldı.
GÜVENLİK KAMERASINI HESAP EDEMEDİ
Etrafı kontrol etmesinin ardından aldığı çuvalla olay yerinden hızlıca uzaklaşan hırsızın görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı VİDEO