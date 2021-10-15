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    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı

    Dükkanın önünde bulunan bebek bezini çalan hırsızın o anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 18:05
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    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı

    Batman'ın Kısmet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda hırsızlık olayı yaşandı.

    Yol üzerindeki dükkanın önünde bebek bezi dolusu çuval, hırsızın ağına takıldı.

    GÜVENLİK KAMERASINI HESAP EDEMEDİ

    Etrafı kontrol etmesinin ardından aldığı çuvalla olay yerinden hızlıca uzaklaşan hırsızın görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı VİDEO


    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı #1

    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı #2

    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı #3

    Batman’da ilginç hırsızlık: Bebek bezi çaldı #4

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