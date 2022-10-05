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    Batman'da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı

    Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 6 işçi yaralandı.
    • 05.10.2022 - 19:27
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    Batman'da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı

    Batman Sason’da bir inşaata çalışan işçileri taşıyan midibüs Cevizli köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

    Yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçta bulunan işçilerden 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi güvenlik güçleri sevk edildi.

    Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkartıldı

    Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Batman da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı #1

    Batman da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı #2

    Batman da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı #3


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