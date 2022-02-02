Batman'da inşaat işçisi ısınmak için yaktığı ateşten zehirlendi

Gercüş ilçesinde gece kaldığı kulübede ısınmak için ateş yakan genç işçi, salınan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. İşçinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Batman'ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan Ramazan Ekinci (21), gece kaldığı kulübede ısınmak için kova içinde ateş yaktı.

Sabah inşaata gelen işçiler, Ekinci'yi göremeyince kulübeye girdi. Ekinci'nin hareketsiz yattığı fark eden işçiler ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

İhbarla gelen sağlık ekibi, Ekinci'yi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekinci, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Ekinci'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

















