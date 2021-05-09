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    Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı

    Etrafı gözetledikten sonra dükkan önünde duran kargo paketini çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 14:19
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    Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı

    Batman'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen bir hırsız, GAP Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne bırakılan kargo paketini gözüne kestirdi.

    Dükkanın önüne gelerek etrafı kontrol eden şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra paketi kucaklayıp olay yerinden kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İş yeri sahibi kargosunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Paketinin çalındığını gören iş yeri sahibi durumy polise bildirdi. Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı VİDEO

    Batman da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı #1

    Batman da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı #2

    Batman da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı #3

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