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- Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı
Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı
Etrafı gözetledikten sonra dükkan önünde duran kargo paketini çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 09.05.2021 - 14:15
- Güncelleme : 09.05.2021 - 14:19
Batman'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen bir hırsız, GAP Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne bırakılan kargo paketini gözüne kestirdi.
Dükkanın önüne gelerek etrafı kontrol eden şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra paketi kucaklayıp olay yerinden kaçtı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İş yeri sahibi kargosunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Paketinin çalındığını gören iş yeri sahibi durumy polise bildirdi. Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da iş yeri önündeki paketi çalıp kaçtı VİDEO